Хто має право на такі пенсії

Пенсія за втратою годувальника призначається не всім родичам. Її можуть отримувати лише ті особи, які перебували на утриманні годувальника і є непрацездатними, повідомляє ПФУ.

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Тобто пенсія по втраті годувальника надається:

дітям до 18 років (або старшим, якщо їм встановили інвалідність до досягнення повноліття);

дітям, що продовжують навчання, за умови, що вони не старше 23 років;

дружині (чоловіку) або батькам, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

Зверніть увагу! На виплату по втраті годувальника також мають право дружина (чоловік), хтось з батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника незалежно від віку та працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника. Кошти надаються до того моменту, поки дитя не сягне 8 років.

Який розмір пенсії по втраті годувальника-військового

70% грошового забезпечення загиблого годувальника надається батькам чи одному з батьків, дружині або чоловікові (незалежно від того чи є інші непрацездатні члени родини), мінімальна пенсія у таких випадках – 7 800 гривень;

грошового забезпечення загиблого годувальника надається батькам чи одному з батьків, дружині або чоловікові (незалежно від того чи є інші непрацездатні члени родини), мінімальна пенсія у таких випадках – 7 800 гривень; 70% – дитині.

Зауважте! Якщо в родині проживає двоє або більше дітей вони отримують по 50% грошового забезпечення. Однак, ця сума не може бути меншою ніж 6 100 гривень на кожного.