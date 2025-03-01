З якого віку пенсіонер може не платити за проїзд

Для українських пенсіонерів діють певні пільги. Зокрема, особи, що вийшли на пенсію мають право на безоплатний проїзд, але потрібно враховувати певні умови.

У якому транспорті можна не платити за проїзд

Не платити за проїзд може особа, що офіційно вийшла на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Читайте також Все владнається, – Трамп натякнув, що Велика Британія може уникнути мит, які плануються для ЄС

Тобто, не важливо чи вийшла особа на пенсію у 60, 63 чи 65 років, вона може користуватись цією пільгою з моменту виходу на заслужений відпочинок.

Зверніть увагу! Щоб скористатися цією пільгою, громадянин має при собі мати пенсійне посвідчення.

Право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі,

– зазначається в постанові Кабміну.

Де пенсіонери можуть їздити безоплатно:

міські автобуси;

тролейбуси;

приміський залізничний транспорт (електрички).

У яких видах транспорту потрібно платити за проїзд: