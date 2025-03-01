З якого віку пенсіонер може не платити за проїзд
- Українські пенсіонери можуть безкоштовно користуватися міськими автобусами, тролейбусами та приміським залізничним транспортом за наявності пенсійного посвідчення.
- За проїзд у метро, таксі та міжміському транспорті пенсіонери повинні платити.
Для українських пенсіонерів діють певні пільги. Зокрема, особи, що вийшли на пенсію мають право на безоплатний проїзд, але потрібно враховувати певні умови.
У якому транспорті можна не платити за проїзд
Не платити за проїзд може особа, що офіційно вийшла на пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".
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Тобто, не важливо чи вийшла особа на пенсію у 60, 63 чи 65 років, вона може користуватись цією пільгою з моменту виходу на заслужений відпочинок.
Зверніть увагу! Щоб скористатися цією пільгою, громадянин має при собі мати пенсійне посвідчення.
Право на безплатний проїзд надається за наявності посвідчення встановленого зразка чи довідки, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який зареєстрований у зазначеній системі і видається на безоплатній основі,
– зазначається в постанові Кабміну.
Де пенсіонери можуть їздити безоплатно:
- міські автобуси;
- тролейбуси;
- приміський залізничний транспорт (електрички).
У яких видах транспорту потрібно платити за проїзд:
- метро;
- таксі;
- міжміський транспорт (у тому числі і залізничний).