В каком транспорте можно не платить за проезд

Не платить за проезд может лицо, официально вышедшее на пенсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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То есть, неважно вышло ли лицо на пенсию в 60, 63 или 65 лет, оно может пользоваться этой льготой с момента выхода на заслуженный отдых.

Обратите внимание! Чтобы воспользоваться этой льготой, гражданин должен при себе иметь пенсионное удостоверение.

Право на бесплатный проезд предоставляется при наличии удостоверения установленного образца или справки, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – также электронного билета, который зарегистрирован в указанной системе и выдается на бесплатной основе,

– отмечается в постановлении Кабмина.

Где пенсионеры могут ездить бесплатно:

городские автобусы;

троллейбусы;

пригородный железнодорожный транспорт (электрички).

В каких видах транспорта нужно платить за проезд: