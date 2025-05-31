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Економіка Соцвиплати У кого пенсія вища: у працюючих чи непрацюючих пенсіонерів
31 травня, 09:30
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У кого пенсія вища: у працюючих чи непрацюючих пенсіонерів

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Працюючі пенсіонери в Україні отримують в середньому на 520 гривень більше, ніж непрацюючі.
  • Із 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд автоматично перерахував пенсії для працюючих пенсіонерів, оновлені виплати отримають понад 629 тисяч осіб.

Серед понад 10 мільйонів пенсіонерів в Україні близько 2,9 мільйона продовжують працювати. Чи вищі у них виплати, ніж у тих, хто не працює – читайте далі

Які пенсії отримують українці

В Україні працюючі пенсіонери отримують у середньому на 520 гривень більше, ніж ті, хто вже завершив трудову діяльність, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Річ у тім, що середня пенсія в Україні наразі становить 6 341 гривню, тоді як у працюючих пенсіонерів вона дещо вища та становить 6 863 гривні. 

Цікаво! З початку року пенсії працюючих пенсіонерів зросли на 8,9%.

Водночас більшість українських пенсіонерів отримують виплати за віком, а решта – за іншими підставами. Зокрема через інвалідність, втрату годувальника чи вислугу років, а саме:

  • 72,5% пенсіонерів отримують пенсію за віком;
  • 15,2% через інвалідність;
  • 6,6% у зв’язку з втратою годувальника;
  • понад 5% за вислугу років;
  • 0,53% соціальні пенсії;
  • 0,04% перебувають на довічному утриманні як судді.

Чи перерахували пенсії працюючим пенсіонерам у 2025 році

З 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд автоматично провів перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Оновлені суми отримають понад 629 тисяч осіб, а виплати надійдуть у червні.