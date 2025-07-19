Пенсії не встигають за цінами: чи рятує індексація виплати пенсіонерів

У 2025 році пенсії в Україні зросли в межах планової індексації, однак темпи інфляції виявилися вищими за темпи підвищення виплат. Через це чимало пенсіонерів відчули, що надбавки не покривають зростання цін.

Який середній розмір пенсії в Україні після індексації?

Станом на 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні зросла до 6 410 гривень, тобто на 10,7% більше, ніж на початку року. Це результат березневої індексації, яка охопила більшість пенсіонерів, повідомляє 24 Канал.

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Однак темпи інфляції виявилися вищими: за даними Держстату, зростання цін за рік склало 14,3%. Це означає, що реальна купівельна спроможність пенсіонерів знизилася приблизно на 4%.

Які пенсії зараз отримують в Україні?

Наразі 3,7% українських пенсіонерів отримують менше ніж 3 000 гривень, тоді як ще торік таких було понад чверть. Водночас:

32% мають виплати в межах 3 001 – 4 000 гривень;

29% – від 5 001 до 10 000 гривень;

а майже 15% – понад 10 000 гривень.

Працюючі пенсіонери отримують у середньому 6 974 гривні. Водночас Україні налічується 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,8 мільйона працюють.