Яку пенсію можуть отримати пенсіонери, які мали зарплату 20 тисяч гривень

Розмір пенсії залежить від багатьох факторів. Зокрема, від кількості стажу, розміру зарплати особи та середньої заробітної плати в Україні протягом останніх 3 років.

Яка пенсія надається тим, хто мав зарплату 20 тисяч

Для розрахунків використовуємо такі вихідні дані: зарплата людини складала 20 тисяч і стаж, що набула особа, сягнув 35 років.

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Відповідно до теперішньої формули, пенсійна виплата цієї особи складає орієнтовно 5 638 гривні, пвідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Зверніть увагу! Дані Work.ua свідчать, що середня зарплата в Україні зараз – 22 500 гривень.

Які пенсії мають українці зараз

Станом на 1 жовтня 2024 року, більшість українців мають пенсію до 5 тисяч гривень. Зараз виплати пенсіонерів такі: