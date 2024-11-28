Яка пенсія надається тим, хто мав зарплату 20 тисяч
Для розрахунків використовуємо такі вихідні дані: зарплата людини складала 20 тисяч і стаж, що набула особа, сягнув 35 років.
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Відповідно до теперішньої формули, пенсійна виплата цієї особи складає орієнтовно 5 638 гривні, пвідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
Зверніть увагу! Дані Work.ua свідчать, що середня зарплата в Україні зараз – 22 500 гривень.
Які пенсії мають українці зараз
Станом на 1 жовтня 2024 року, більшість українців мають пенсію до 5 тисяч гривень. Зараз виплати пенсіонерів такі:
- менш як 3 000 гривень отримують 25,79% пенсіонерів;
- пенсію від 3 001 до 4 000 гривень мають – 17,35% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,57%;
- понад 10 000 гривень – 12,70%.