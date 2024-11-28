Какая пенсия предоставляется тем, кто имел зарплату 20 тысяч

Для расчетов используем такие исходные данные: зарплата человека составляла 20 тысяч и стаж, что приобрело лицо, достиг 35 лет.

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Согласно нынешней формуле, пенсионная выплата этого лица составляет ориентировочно 5 638 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Обратите внимание! Данные Work.ua свидетельствуют, что средняя зарплата в Украине сейчас – 22 500 гривен.

Какие пенсии имеют украинцы сейчас

По состоянию на 1 октября 2024 года, большинство украинцев имеют пенсию до 5 тысяч гривен. Сейчас выплаты пенсионеров такие: