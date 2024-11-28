Какая пенсия предоставляется тем, кто имел зарплату 20 тысяч
Для расчетов используем такие исходные данные: зарплата человека составляла 20 тысяч и стаж, что приобрело лицо, достиг 35 лет.
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Согласно нынешней формуле, пенсионная выплата этого лица составляет ориентировочно 5 638 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
Обратите внимание! Данные Work.ua свидетельствуют, что средняя зарплата в Украине сейчас – 22 500 гривен.
Какие пенсии имеют украинцы сейчас
По состоянию на 1 октября 2024 года, большинство украинцев имеют пенсию до 5 тысяч гривен. Сейчас выплаты пенсионеров такие:
- менее 3 000 гривен получают 25,79% пенсионеров;
- пенсию от 3 001 до 4 000 гривен имеют – 17,35% пенсионеров;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,57%;
- свыше 10 000 гривен – 12,70%.