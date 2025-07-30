В Україні змінили умови призначення та виплати щомісячної допомоги для тих, хто живе з особами з інвалідністю I або II групи. У 2025 році українцям пояснили нові правила отримання виплат.

Які зміни у виплатах по догляду за особами із інвалідністю?

З 1 липня 2025 року функції з призначення і виплати щомісячної допомоги на догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи через психічні розлади перейшли до Пенсійного фонду, нагадує 24 Канал.

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Програма ChatGPT сказала:

Допомога на догляд виплачується щомісяця строком на 6 місяців. У разі, якщо догляд здійснює непрацюючий пенсіонер або особа з інвалідністю, допомогу призначають на 12 місяців за умови подання заяви та копії трудової книжки.

Таким чином, допомога призначається дієздатним громадянам, які:

постійно проживають або зареєстровані разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

здійснюють догляд за такою особою, незалежно від офіційного працевлаштування.

Як оформити допомогу на догляд у 2025 році?

Для оформлення фінансової підтримки потрібно подати заяву та пакет документів, до яких входять: