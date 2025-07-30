30 липня, 08:02
Допомога на догляд за особами з інвалідністю: як отримати державні виплати
Основні тези
- З 1 липня 2025 року функції призначення та виплати допомоги на догляд за особами з інвалідністю I або II групи через психічні розлади перейшли до Пенсійного фонду України.
- Для оформлення допомоги необхідно подати заяву та пакет документів, включаючи медичний висновок, декларацію про доходи і майновий стан, паспорт, ідентифікаційний код та інші.
В Україні змінили умови призначення та виплати щомісячної допомоги для тих, хто живе з особами з інвалідністю I або II групи. У 2025 році українцям пояснили нові правила отримання виплат.
Які зміни у виплатах по догляду за особами із інвалідністю?
З 1 липня 2025 року функції з призначення і виплати щомісячної допомоги на догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи через психічні розлади перейшли до Пенсійного фонду, нагадує 24 Канал.
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Програма ChatGPT сказала:
Таким чином, допомога призначається дієздатним громадянам, які:
- постійно проживають або зареєстровані разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
- здійснюють догляд за такою особою, незалежно від офіційного працевлаштування.
Як оформити допомогу на догляд у 2025 році?
Для оформлення фінансової підтримки потрібно подати заяву та пакет документів, до яких входять:
- заява встановленої форми;
- декларація про доходи і майновий стан;
- паспорт та ідентифікаційний код;
- довідка про доходи (якщо інформація відсутня в компетентних органах);
- медичний висновок про потребу у постійному сторонньому догляді;
- витяг з рішення експертної комісії або копія акту огляду МСЕК;
- акт обстеження матеріально-побутових умов.