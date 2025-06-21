Хто отримає додаткові кошти на сплату комуналки
У Дніпрі діє міська програма підтримки, яка дозволяє окремим родинам отримувати щомісячну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг на додаток до субсидії, повідомляє 24 Канал із посиланням на департамент соціальної політики.
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А саме, їх можуть оформити родини, в яких проживають особи з інвалідністю. А саме звернутися по допомогу можуть сім’ї:
- з дітьми з інвалідністю;
- з особами з інвалідністю I групи (з вадами зору, опорно-рухового апарату, психічними розладами або з інвалідністю з дитинства);
- з особами з інвалідністю II групи з дитинства.
Який розмір грошової допомоги на комуналку
Розмір грошової допомоги залежить від пори року: з 1 квітня до 31 жовтня родини отримують по 500 гривень щомісяця, а в опалювальний період, з 1 листопада до 31 березня, виплата зростає до 700 гривень на кожну особу з інвалідністю у родині.