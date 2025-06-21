Хто отримає додаткові кошти на сплату комуналки

У Дніпрі діє міська програма підтримки, яка дозволяє окремим родинам отримувати щомісячну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг на додаток до субсидії, повідомляє 24 Канал із посиланням на департамент соціальної політики.

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А саме, їх можуть оформити родини, в яких проживають особи з інвалідністю. А саме звернутися по допомогу можуть сім’ї:

з дітьми з інвалідністю;

з особами з інвалідністю I групи (з вадами зору, опорно-рухового апарату, психічними розладами або з інвалідністю з дитинства);

з особами з інвалідністю II групи з дитинства.