Кто получит дополнительные средства на оплату коммуналки
В Днепре действует городская программа поддержки, которая позволяет отдельным семьям получать ежемесячную денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в дополнение к субсидии, сообщает 24 Канал со ссылкой на департамент социальной политики.
Читайте также Бесплатная коммуналка: кто из украинцев имеет право на льготу и как ее оформить
А именно, их могут оформить семьи, в которых проживают лица с инвалидностью. А именно обратиться за помощью могут семьи:
- с детьми с инвалидностью;
- с лицами с инвалидностью I группы (с недостатками зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами или с инвалидностью с детства);
- с лицами с инвалидностью II группы с детства.
Какой размер денежной помощи на коммуналку
Размер денежной помощи зависит от времени года: с 1 апреля по 31 октября семьи получают по 500 гривен ежемесячно, а в отопительный период, с 1 ноября по 31 марта, выплата возрастает до 700 гривен на каждое лицо с инвалидностью в семье.