Кто получит дополнительные средства на оплату коммуналки

В Днепре действует городская программа поддержки, которая позволяет отдельным семьям получать ежемесячную денежную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в дополнение к субсидии, сообщает 24 Канал со ссылкой на департамент социальной политики.

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А именно, их могут оформить семьи, в которых проживают лица с инвалидностью. А именно обратиться за помощью могут семьи:

с детьми с инвалидностью;

с лицами с инвалидностью I группы (с недостатками зрения, опорно-двигательного аппарата, психическими расстройствами или с инвалидностью с детства);

с лицами с инвалидностью II группы с детства.