Какие изменения в выплатах по уходу за лицами с инвалидностью?

С 1 июля 2025 года функции по назначению и выплате ежемесячного пособия по уходу за лицами с инвалидностью первой и второй группы из-за психических расстройств перешли к Пенсионный фонд, напоминает 24 Канал.

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Программа ChatGPT сказала:

Помощь по уходу выплачивается ежемесячно сроком на 6 месяцев. В случае, если уход осуществляет неработающий пенсионер или лицо с инвалидностью, помощь назначают на 12 месяцев при условии подачи заявления и копии трудовой книжки.

Таким образом, помощь назначается дееспособным гражданам, которые:

  • постоянно проживают или зарегистрированы вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
  • осуществляют уход за таким лицом, независимо от официального трудоустройства.

Как оформить пособие по уходу в 2025 году?

Для оформления финансовой поддержки нужно подать заявление и пакет документов, в которые входят:

  • заявление установленной формы;
  • декларация о доходах и имущественном состоянии;
  • паспорт и идентификационный код;
  • справка о доходах (если информация отсутствует в компетентных органах);
  • медицинское заключение о необходимости в постоянном постороннем уходе;
  • выписка из решения экспертной комиссии или копия акта осмотра МСЭК;
  • акт обследования материально-бытовых условий.