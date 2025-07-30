Какие изменения в выплатах по уходу за лицами с инвалидностью?
С 1 июля 2025 года функции по назначению и выплате ежемесячного пособия по уходу за лицами с инвалидностью первой и второй группы из-за психических расстройств перешли к Пенсионный фонд, напоминает 24 Канал.
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Программа ChatGPT сказала:
Таким образом, помощь назначается дееспособным гражданам, которые:
- постоянно проживают или зарегистрированы вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
- осуществляют уход за таким лицом, независимо от официального трудоустройства.
Как оформить пособие по уходу в 2025 году?
Для оформления финансовой поддержки нужно подать заявление и пакет документов, в которые входят:
- заявление установленной формы;
- декларация о доходах и имущественном состоянии;
- паспорт и идентификационный код;
- справка о доходах (если информация отсутствует в компетентных органах);
- медицинское заключение о необходимости в постоянном постороннем уходе;
- выписка из решения экспертной комиссии или копия акта осмотра МСЭК;
- акт обследования материально-бытовых условий.