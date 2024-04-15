Долар знову дорожчає: як змінилася валюта

За останні два дні американська валюта на готівковому ринку додала в ціні. Купівля долара банками вже перевалила за 39 гривень, а на чорному ринку сягнула до майже 39,5 гривні. Натомість євро починає втрачати ціну.

Курс валют у банках

Станом на ранок 15 квітня, за даними Мінфіну, купівля банками готівкового долара становить у середньому 39,15 гривні (+15 копійок проти 12 квітня), а продаж – 39,60 гривні (+11 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 42 гривні (-10 копійок), а продаж – у середньому за 42,80 гривні (без змін).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,45 гривні (+5 копійок), а продаж – 39,55 гривні (+5 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+5 копійок). Євро купують за 42,50 гривні (-15 копійок), а продають за 42,74 гривні (-11 копійок).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар в середньому за 38,80 гривні (-21 копійка), а продають – за 39,57 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.

(-21 копійка), а продають – за (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,85 гривні (-62 копійки), а продаж – 42,95 гривні (+2 копійки).

Що буде з доларом цього тижня

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, цього тижня курс долара на міжбанку та на готівковому ринку перебуватимуть в одному курсовому діапазоні – від 39 гривень до 40 гривень за валюту.

Лєсовий додає, що валютний ринок насамперед залежатиме від стратегії та тактики Нацбанку на міжбанківському ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Дії НБУ можуть мати певну свободу та варіативність, адже, по суті, саме регулятор формує курсову повістку для всього ринку. Нацбанк матиме більшу свободу то збільшувати, то зменшувати обсяги валютних інтервенцій залежно від ринкової кон’юнктури.

Водночас до Великодня ще рано давати прогнози щодо вартості. Очікується, що зараз на ринку не повинно виникати ані підвищеного попиту, ані підвищеної пропозиції.

Ще важливий момент, який стосується головним чином щоденних курсових змін чи конкуренції курсів на готівковому ринку. Існує велика ймовірність того, що основні показники ринку залишаться в межах попередніх кількох тижнів,

– каже Тарас Лєсовий.