Навіщо Україна переходитиме з долара на євро

Україна може змінити головну валюту для курсоутворення. Долар планують замінити на євро.

Навіщо Україні цей перехід

Банкірка Катерина Рожкова заявила, що цей перехід відбудеться непомітно для України, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".

Читайте також Якщо хочемо зберегти нашу газотранспортну систему – маємо продати її США, – Балога

Катерина Рожкова Перша заступниця голови Національного банку України Зважаючи на наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка відбудеться, тому що якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до їх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми маємо мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій.

Рожкова уточнила, що питання, коли і як саме відбуватиметься перехід, залишається відкритим. За словами банкірки, зараз економіка України перебуває в шоковому стані через війну. Саме тому, важливо, аби цей перехід відбувався повільно і поступово.

Ми будемо уникати будь-яких шоків, тому не треба хвилюватися, якщо це відбудеться. А якщо це відбудеться, це точно на користь української економіці, бо ми тоді точно будемо в Євросоюзі,

– наголосила Рожкова.

Зверніть увагу! Член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, народний депутат від "Слуги Народу" Богдан Кицак в ефірі "Новини.Live" заявив, що цей перехід триватиме орієнтовно 5 – 10 років.