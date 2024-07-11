Найдорожчі валюти світу: десять найстійкіших представників ринку
11 липня 2024, 14:00Читать новость на русском
Існує декілька валют, які вже протягом багатьох років тримаються на тому ж рівні без суттєвих коливань. Як не дивно, найдорожчими з них є далеко не долар та євро.
Яка валюта найдорожча у світі
Найдорожчою валютою у світі виявилася динара Кувейту (KWD) – приблизно 132,98 гривні. На другому місці теж динари, але вже Бахрейну (BHD) – 107,94 гривні.
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Трійку лідерів закриває оманський ріал (OMR) з вартістю 105,80 гривні.
Далі список найдорожчої валюти такий:
- британський фунт (GBP) – 52,38 гривні;
- швейцарський франк (CHF) – 45,29 гривні;
- євро (EUR) – 44,13 гривні;
- долар (USD) – 40,69 гривні;
- брунейський долар (BND) – 30,20 гривні;
- сингапурський долар (SGD) – 30,20 гривні;
- канадський долар (CAD) – 29,85 гривні.
Курс долара сьогодні
Протягом доби курс долара дещо зріс на 3 – 13 копійок. Найбільше здорожчення продемонструвала валюта в обмінниках.
- У банках: купівля – 40,60 гривні, продаж – 41,05 гривні;
- В обмінниках: купівля – 40,70 гривні, продаж – 41,10 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 40,92 гривні, продаж – 41 гривня.