Найдорожчі валюти світу: десять найстійкіших представників ринку

11 липня 2024, 14:00
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Існує декілька валют, які вже протягом багатьох років тримаються на тому ж рівні без суттєвих коливань. Як не дивно, найдорожчими з них є далеко не долар та євро.

Яка валюта найдорожча у світі

Найдорожчою валютою у світі виявилася динара Кувейту (KWD) – приблизно 132,98 гривні. На другому місці теж динари, але вже Бахрейну (BHD) – 107,94 гривні. 

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Трійку лідерів закриває оманський ріал (OMR) з вартістю 105,80 гривні. 

Далі список найдорожчої валюти такий:

  • британський фунт (GBP) – 52,38 гривні;
  • швейцарський франк (CHF) – 45,29 гривні;
  • євро (EUR) – 44,13 гривні;
  • долар (USD) – 40,69 гривні;
  • брунейський долар (BND) – 30,20 гривні;
  • сингапурський долар (SGD) – 30,20 гривні;
  • канадський долар (CAD) – 29,85 гривні.

Курс долара сьогодні

Протягом доби курс долара дещо зріс на 3 – 13 копійок. Найбільше здорожчення продемонструвала валюта в обмінниках.

  • У банках: купівля – 40,60 гривні, продаж – 41,05 гривні;
  • В обмінниках: купівля – 40,70 гривні, продаж – 41,10 гривні;
  • На чорному ринку: купівля – 40,92 гривні, продаж – 41 гривня.

Автор: Тетяна Стельмах