Інвестиції в обороноздатність

НБУ передбачає декілька основних змін внаслідок таких заходів.

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Передусім, це актуалізація валютних обмежень для сприяння залученню приватного капіталу. Відповідно до них український бізнес зможе:

Відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через їхню участь у наданні зовнішнього кредиту українському позичальнику, за умови, що гарантом, поручителем чи страховиком зовнішнього кредиту виступає іноземне експортно-кредитне агентство, іноземна держава або міжнародна фінансова організація (МФО).

Переказувати кошти іноземним компаніям, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, для сплати страхових платежів за договорами, що передбачають покриття військових ризиків на території України. Це створює важливий сигнал для інвесторів та донорів щодо можливості зменшення своїх інвестиційних ризиків в Україні.

Підтримка волонтерської спільноти:

Розширення переліку товарів оборонного призначення, які можуть купувати фізичні особи-волонтери за кордоном. До списку додано комплектуючі для БПЛА, термоковдри та термогрілки.

Можливість для нерезидентів робити благодійні внески в Україні не лише в іноземній валюті, але й у гривні. Перекази можуть здійснюватися на рахунки державних органів та благодійних фондів.

Підтримка населення та бізнесу: