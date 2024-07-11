Какая валюта самая дорогая в мире
Самой дорогой валютой в мире оказалась динара Кувейта (KWD) – примерно 132,98 гривны. На втором месте тоже динары, но уже Бахрейна (BHD) – 107,94 гривны.
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Тройку лидеров закрывает оманский риал (OMR) со стоимостью 105,80 гривны.
Далее список самой дорогой валюты таков:
- британский фунт (GBP) – 52,38 гривны;
- швейцарский франк (CHF) – 45,29 гривны;
- евро (EUR) – 44,13 гривны;
- доллар (USD) – 40,69 гривны;
- брунейский доллар (BND) – 30,20 гривны;
- сингапурский доллар (SGD) – 30,20 гривны;
- канадский доллар (CAD) – 29,85 гривны.
Курс доллара сегодня
В течение суток курс доллара несколько вырос на 3 – 13 копеек. Наибольшее подорожание продемонстрировала валюта в обменниках.
- В банках: покупка – 40,60 гривны, продажа – 41,05 гривны 41 05 гривны;
- В обменниках: покупка – 40,70 гривны, продажа – 41,41 10 гривны;
- На черном рынке: покупка – 40,92 гривны, продажа – 41 гривна.