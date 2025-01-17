Долар чи євро: яка валюта в Україні популярніша

Долар залишається основною світовою валютою, і його позиції навряд чи зміняться. А з початком повномасштабної війни попит на валюту суттєво зріс, особливо на долар і євро.

Яка валюта популярніша в Україні

Через запроваджені НБУ обмеження купівля долара чи євро стала складнішою, а валюту часто купували на чорному ринку, передає 24 Канал.

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За даними "Глобус Банку", хоча популярність євро час від часу зростає, долар залишається лідером. Понад 70% операцій із купівлі та продажу валюти припадає саме на нього.

Можна сказати, що з початком Великої війни попит взагалі на основні валюти, до яких відносять долар та євро, зріс щонайменше в 1,5 – 2 рази. Але суто за відчуттями ⅔ цього попиту – це було природним намаганням громадян вберегти заощадження від знецінення, конвертувавши їх у валюту. До того ж НБУ 24 лютого 2024 року ввів жорсткі валютні обмеження та зафіксував курс,

– нагадують у фінустанові.

Попит на долар і євро в Україні має циклічний характер: періоди зростання змінюються періодами спаду. У "Глобус Банку" зауважують, що не варто робити довгострокових висновків про стабільне зростання популярності євро.

Роль євро на валютному ринку

Американська валюта залишається основою для бюджетних розрахунків в Україні, а сприйняття долара як надійного способу зберегти гроші від інфляції залишається незмінним.

Однак, роль євро поступово зростає. Це пов’язано з тим, що українці можуть виїжджати за кордон переважно через Європу, де євро є основною валютою. Також збільшується використання євро для розрахунків і платежів.

Цікаво! НБУ почав публікувати частину зовнішньоекономічної статистики не лише в доларах, а й у євро. Це крок до інтеграції з Євросоюзом і відображення змін у фінансовій структурі країни.