Сто кіловатів у понад 400 гривень: скільки треба платити за світло
3 листопада 2024, 15:24Читать новость на русском
Для українців вартість електроенергії залишатиметься без змін цього місяця. Відтак використані 100 кіловатів розраховуватимуть за тарифом, який встановили з 1 червня 2024 року.
Скільки коштує електроенергія для побутових споживачів
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго, у листопаді для побутових споживачів тариф на світло не змінюватиметься й триматиметься щонайменше до травня 2025 року.
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- На сьогодні загальний тариф на світло складає 4,32 гривні. Тобто за 100 використаних кіловатів потрібно заплатити 432 гривні, а не 264 гривні, як це було до 1 червня цього року.
- Для власників двозонних лічильників тариф на світло поділяється на дві частини, де вдень, з 7 ранку по 23 ночі, за спожиту електроенергію потрібно платити 4,32 гривні за кіловат-годину, а вночі, з 23 по 7 ранку, лише 2,16 гривні за кіловат-годину.
Зверніть увагу! За денним тарифом у такому випадку 100 кіловатів обійдуться в 432 гривні, а за нічним – у 216 гривень.
- Крім того, зменшений тариф працює й для власників електроопалювальних установок, але за умови, що вони споживають менше, аніж 2 тисячі кіловат-годин на місяць. Для них 100 кіловатів розраховуватимуть за старим тарифом у 2,64 гривні за кіловат-годину.