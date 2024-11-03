Сто кіловатів у понад 400 гривень: скільки треба платити за світло

Для українців вартість електроенергії залишатиметься без змін цього місяця. Відтак використані 100 кіловатів розраховуватимуть за тарифом, який встановили з 1 червня 2024 року.

Скільки коштує електроенергія для побутових споживачів

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго, у листопаді для побутових споживачів тариф на світло не змінюватиметься й триматиметься щонайменше до травня 2025 року.

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На сьогодні загальний тариф на світло складає 4,32 гривні. Тобто за 100 використаних кіловатів потрібно заплатити 432 гривні, а не 264 гривні, як це було до 1 червня цього року.

а не 264 гривні, як це було до 1 червня цього року. Для власників двозонних лічильників тариф на світло поділяється на дві частини, де вдень, з 7 ранку по 23 ночі, за спожиту електроенергію потрібно платити 4,32 гривні за кіловат-годину, а вночі, з 23 по 7 ранку, лише 2,16 гривні за кіловат-годину.

Зверніть увагу! За денним тарифом у такому випадку 100 кіловатів обійдуться в 432 гривні, а за нічним – у 216 гривень.