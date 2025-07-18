18 липня, 10:06
Як зріс курс злотого перед вихідними у липні 2025
Основні тези
- Офіційний курс злотого на 18 липня залишився без змін – 11,39 гривні.
- Середній курс у банках: купівля – 11,10 гривні за злотий, продаж – 11,60 гривні; в обмінниках: купівля – 11,40 гривні, продаж – 11,50 гривні.
Перед вихідними вагових курсових сплесків не відбулося. Злотий і надалі залишається стабільним.
Як змінився офіційний курс злотого у банках та обмінниках?
Станом на 18 липня, офіційний курс злотого – 11,39 гривні (без змін, порівняно з 17 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінилась ситуація з курсом злотого у банках та обмінниках?
Дані "Мінфіну" показують, що середній курс злотого у банку зазнав таких змін:
- купівля – 11,10 гривні за злотий (+5 копійок, якщо порівнювати з 17 липня);
- продаж – 11,60 гривні за злотий (без змін).
В обмінниках, своєю чергою, курс не змінився:
- купівля – 11,40 гривні за злотий (без змін);
- продаж – 11,50 гривні за злотий (без змін).
Яку суму можна виручити за 100 злотих зараз?
- у банку при обміні 100 злотих, вдасться виручити орієнтовно – 1 110 гривень;
- в обміннику за цю суму вдасться отримати приблизно – 1 140 гривень.
Скільки гривень треба зараз, щоб купити 100 злотих?
- аби придбати 100 злотих у банку, необхідно орієнтовно – 1 160 гривень;
- для покупки 100 злотих в обміннику, потрібно уже – 1 150 гривень.