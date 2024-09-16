За скільки можна придбати 3 роки стажу зараз

Українці мають змогу самостійно збільшувати кількість свого стажу. Для цього його просто потрібно докупити.

Яка вартість страхового стажу зараз

Зараз придбати рік стажу доволі дорого. Повний місяць, за даними ПФУ, рівний мінімальному страховому внеску – 1 760 гривень.

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Відповідно, рік стажу коштує – 21 120 гривень. Людина може не здійснювати покупку єдиноразово. Особа має змогу самостійно визначати розмір та частоту таких внесків.

Зверніть увагу! Українці можуть вносити внески і на рахунок іншої особи

Кому варто докуповувати стаж:

громадянам за кордоном, які хочуть отримувати пенсію в Україні;

тим, хто хоче збільшити свої виплати, зокрема, через невеликий офіційний дохід;

особам, у яких недостатня кількість стажу.

Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію зараз

У 2024 році мінімально необхідна кількість стажу залежно від віку така: