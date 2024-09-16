Какова стоимость страхового стажа сейчас
Сейчас приобрести год стажа довольно дорого. Полный месяц, по данным ПФУ, равный минимальному страховому взносу – 1 760 гривен.
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Соответственно, год стажа стоит – 21 120 гривен. Человек может не осуществлять покупку единоразово. Лицо имеет возможность самостоятельно определять размер и частоту таких взносов.
Обратите внимание! Украинцы могут вносить взносы и на счет другого лица
Кому стоит докупать стаж:
- гражданам за рубежом, которые хотят получать пенсию в Украине;
- тем, кто хочет увеличить свои выплаты, в частности, из-за небольшого официального дохода;
- лицам, у которых недостаточное количество стажа.
Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию сейчас
В 2024 году минимально необходимое количество стажа в зависимости от возраста таково:
- чтобы уйти на пенсию в 60 лет будет достаточно иметь 31 год стажа;
- в 63 года – 21 год стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.