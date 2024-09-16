Яка вартість страхового стажу зараз
Зараз придбати рік стажу доволі дорого. Повний місяць, за даними ПФУ, рівний мінімальному страховому внеску – 1 760 гривень.
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Відповідно, рік стажу коштує – 21 120 гривень. Людина може не здійснювати покупку єдиноразово. Особа має змогу самостійно визначати розмір та частоту таких внесків.
Зверніть увагу! Українці можуть вносити внески і на рахунок іншої особи
Кому варто докуповувати стаж:
- громадянам за кордоном, які хочуть отримувати пенсію в Україні;
- тим, хто хоче збільшити свої виплати, зокрема, через невеликий офіційний дохід;
- особам, у яких недостатня кількість стажу.
Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію зараз
У 2024 році мінімально необхідна кількість стажу залежно від віку така:
- аби піти на пенсію у 60 роки буде достатньо мати 31 рік стажу;
- у 63 роки – 21 рік стажу;
- у 65 років – 15 років стажу.