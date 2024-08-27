Як військові можуть розмитнити своє авто
27 серпня 2024, 16:40Читать новость на русском
Пільги на розмитнення авто зараз не діють. Виключенням є машини, що ввозяться для потреб військових.
Чим відрізняється розмитнення авто для військових
Авто куплене за кордоном потрібно розмитнювати в Україні. Зараз ця процедура платна.
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Нульове розмитнення діє, якщо це авто ввозиться для військових, тобто є звернення про це від:
- військовослужбовців;
- конкретної військової частини.
Як відбувається процедура розмитнення
Громадянин, який придбав авто за кордоном, має оформити договір купівлі-продажу та отримати техпаспорт. Ці документи підтверджують право власності. Далі необхідно:
- подати попередню митну декларацію(подається у митницю, де проводиться оформлення);
- перерахувати на рахунок митниці грошову заставу (повну вартість розмитнення);
- перетнути кордон і доставити транспортний засіб;
- пройти митний контроль;
- заповнити митну декларацію;
- зареєструвати авто в Україні.
Також процедуру розмитнення можна провести через Дію.
Зверніть увагу! У деяких випадках громадянину доведеться доплатити кошти за розмитнення. Так відбувається через зміну курсу чи ціни авто.