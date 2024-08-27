Чем отличается растаможка авто для военных
Авто купленное за границей нужно растаможивать в Украине. Сейчас эта процедура платная.
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Нулевая растаможка действует, если это авто ввозится для военных, то есть есть обращение об этом от:
- военнослужащих;
- конкретной воинской части.
Как происходит процедура растаможки
Гражданин, который приобрел авто за рубежом, должен оформить договор купли-продажи и получить техпаспорт. Эти документы подтверждают право собственности. Далее необходимо:
- подать предварительную таможенную декларацию (подается в таможню, где проводится оформление);
- перечислить на счет таможни денежный залог (полную стоимость растаможки);
- пересечь границу и доставить транспортное средство;
- пройти таможенный контроль;
- заполнить таможенную декларацию;
- зарегистрировать авто в Украине.
Также процедуру растаможки можно провести через Дию.
Обратите внимание! В некоторых случаях гражданину придется доплатить средства за растаможку. Так происходит из-за изменения курса или цены авто.