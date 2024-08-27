Чем отличается растаможка авто для военных

Авто купленное за границей нужно растаможивать в Украине. Сейчас эта процедура платная.

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Нулевая растаможка действует, если это авто ввозится для военных, то есть есть обращение об этом от:

военнослужащих;

конкретной воинской части.

Как происходит процедура растаможки

Гражданин, который приобрел авто за рубежом, должен оформить договор купли-продажи и получить техпаспорт. Эти документы подтверждают право собственности. Далее необходимо:

подать предварительную таможенную декларацию (подается в таможню, где проводится оформление);

перечислить на счет таможни денежный залог (полную стоимость растаможки);

пересечь границу и доставить транспортное средство;

пройти таможенный контроль;

заполнить таможенную декларацию;

зарегистрировать авто в Украине.

Также процедуру растаможки можно провести через Дию.

Обратите внимание! В некоторых случаях гражданину придется доплатить средства за растаможку. Так происходит из-за изменения курса или цены авто.