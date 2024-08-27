Чим відрізняється розмитнення авто для військових

Авто куплене за кордоном потрібно розмитнювати в Україні. Зараз ця процедура платна.

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Нульове розмитнення діє, якщо це авто ввозиться для військових, тобто є звернення про це від:

військовослужбовців;

конкретної військової частини.

Як відбувається процедура розмитнення

Громадянин, який придбав авто за кордоном, має оформити договір купівлі-продажу та отримати техпаспорт. Ці документи підтверджують право власності. Далі необхідно:

подати попередню митну декларацію(подається у митницю, де проводиться оформлення);

перерахувати на рахунок митниці грошову заставу (повну вартість розмитнення);

перетнути кордон і доставити транспортний засіб;

пройти митний контроль;

заповнити митну декларацію;

зареєструвати авто в Україні.

Також процедуру розмитнення можна провести через Дію.

Зверніть увагу! У деяких випадках громадянину доведеться доплатити кошти за розмитнення. Так відбувається через зміну курсу чи ціни авто.