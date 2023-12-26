Святкувати Новий рік стане дорожче: стіл обійдеться у декілька тисяч
Новий рік українцям влетить у копієчку, адже ціни на продукти, традиційні до святкового столу, зросли. Відтак новорічне меню обійдеться від майже 3 тисяч гривень та більше.
У скільки обійдеться новорічний стіл українській сім'ї
У коментарі 24 Каналу експертка Тетяна Попович розповіла, що цьогоріч новорічний стіл для українців буде коштувати більше, ніж торік. Все через те, що деякі види продуктів, як-от м'ясні вироби, овочі та інші, подорожчали.
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Відтак за інформацією від науковців Інституту аграрної економіки, вартість новорічного столу 2024 року за середніми цінами супермаркетів на родину у з 4 осіб складе 2 879,15 гривні.
Як зазначив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, у підсумку це дорожче на 8,4%, ніж торік.
Як рахували в Інституті?
У розрахунку меню були такі страви: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, напої, хлібобулочні та кондитерські вироби. Ціни на продукти брали у мережах найбільших супермаркетів.
Традиційне "Олів'є"
У 2023 році в Україні зафіксовано зростання цін на інгредієнти для приготування салату "Олів'є".
За словами Попович, ціна традиційного новорічного салату для українського столу вища на 1,5 – 2% цьогоріч. Подорожчали такі продукти:
- Ковбаса – ціна за 0,5 кілограма зросла на 15,5%,
- Зелений горошок – вартість за 0,5 кілограма збільшилася на 28%,
- Солоні огірки – вартість 200 грамів у передсвятковий період теж зросла – 35 – 37 гривень,
- Вартість картоплі у порівнянні із минулим роком зросла майже втричі – становить приблизно 11 – 13 гривень за кілограм,
- Яйця – в порівнянні із минулим роком на сьогодні нижчі на третину,
- Ціна на моркву знизилась за рік вдвічі – коливається від 6,8 – 7,5 гривні за кілограм,
- Ріпчаста цибуля коштує в 1,5 раза дешевше, ніж минулого року – 10 – 11 гривень за кілограм.
За розрахунками Інституту аграрної економіки, салат "Олів’є", йдеться про 3 кілограми продуктів традиційної рецептури, обійдеться у 285,46 гривні.
"Оселедець під шубою"
Через те, що зменшилися ціни на цибулю, моркву і буряк салат "Оселедець під шубою" коштуватиме дешевше цьогоріч.
За 1,5 кілограма продуктів доведеться віддати 133,08 гривні. Це на 1,2% дешевше рівня минулого року.
Яка вартість м'яса та м'ясних продуктів
Тетяна Попович пояснила, що у грудні 2023 року ціни на м'ясо в Україні зазнали підвищення.
- Для прикладу, свиняча грудинка продається в середньому за 180 – 190 гривень за кілограм,
- Лопатка – за 170 гривень за кілограм, а ошийок оцінюється у 190 – 200 гривень за кілограм,
- Черево коштує близько 180 гривень за кілограм, а ребра – 187 гривень за кілограм,
- Середня вартість 1 кілограма шашлику становить приблизно 200 – 220 гривень.
Загалом ціни на м’ясо зросли на 15 – 20%, залежно від виду,
– зауважує експертка.
В Інституті аграрної економіки повідомили, що м'ясні продукти теж виросли в ціні.
- Пів кіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 270 гривень (на 8 % більше проти цін 2023 року),
- Підчеревина копчена – 247 гривень (+4,2%),
- Биток зі свинини свіжий – 260 гривень (+4 %),
М’ясо птиці станом на кінець року залишається найдешевшим поміж видів м'яса. За 1 кілограм філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 159 гривень (зростання ціни на 18,3%),
– йдеться у повідомленні.
Загалом, вартість 2,5 кілограма м’ясних продуктів на новорічному столі складе 936 гривень.
Овочі та фрукти
Вартість овочів на новорічному столі складе в середньому майже 329 гривень, кажуть в Інституті аграрної економіки. Таким чином це на 29% більше, ніж торік.
- 2 кілограми картоплі коштуватиме цього року 27,8 гривні,
- 1 кілограм гриби – 120 гривень, це на 54% дорожче,
- Перець солодкий (0,5 кілограма) – 67,19 гривні (+12,9 %),
- Огірки свіжі (0,5 кг) – 46 гривень (+32,4 %),
- 1 кілограм помідорів свіжих – 68 гривень, що на 1,5% дорожче.
- За 2 кілограми мандаринів заплатимо 100 гривень,
- 1 кілограм бананів обійдеться, в середньому, 59 гривень,
- 1 лимон, а це 200 грамів – 11,2 гривні.
Напої та інші продукти
Скільки коштуватиме алкоголь на свято:
- Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 літра) – 179 гривень.
- За пляшку бренді "Шабо" 5-річної витримки (0,5 літра) – трохи більше, ніж 210 гривень.
А от безалкогольні напої обійдуться у 119,72 гривні:
- За 2 літри соку "Садочок" доведеться заплатити 59,6 гривні,
- За воду "Моршинська" (1,5 літра) – 20,32 гривні,
- За солодку воду "Живчик" (2 літри) – 39,8 гривні.
Інші продукти:
- Оселедець (0,5 кілограма філе) обійдеться у 100 гривень,
- Твердий сир (300 грамів) – у 116,66 гривні,
- Пачка масла вершкового (200 грамів) – у 72,04 гривні,
- Батон білого хліба коштуватиме 28 гривень,
- Шоколадні цукерки – в середньому 200 гривень за кілограм,
Новорічний стіл може бути ще дорожчим
Як пояснили в Інституті, сім’ям, які зможуть купити делікатеси, новорічний стіл обійдеться дорожче. Йдеться про ікру, червона риба тощо.Важливо! Сума зросте ще на близько 525 гривень, і складе 3 404,15 гривні.
Крім того, вартість бюджетного варіанту новорічного столу для мешканців Києва складе 3 229 гривень. А стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 3 819 гривень.
В цьому році, як і в минулому, зростання вартості новорічного столу однозначно спричинене наслідком воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки й українських сімей, скороченням виробництва, дефіциту та здорожчанням пального, перебоями та ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть і найближчих планах,
– каже Лупенко.