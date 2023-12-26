Святкувати Новий рік стане дорожче: стіл обійдеться у декілька тисяч

Новий рік українцям влетить у копієчку, адже ціни на продукти, традиційні до святкового столу, зросли. Відтак новорічне меню обійдеться від майже 3 тисяч гривень та більше.

У скільки обійдеться новорічний стіл українській сім'ї

У коментарі 24 Каналу експертка Тетяна Попович розповіла, що цьогоріч новорічний стіл для українців буде коштувати більше, ніж торік. Все через те, що деякі види продуктів, як-от м'ясні вироби, овочі та інші, подорожчали.

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Відтак за інформацією від науковців Інституту аграрної економіки, вартість новорічного столу 2024 року за середніми цінами супермаркетів на родину у з 4 осіб складе 2 879,15 гривні.

Як зазначив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, у підсумку це дорожче на 8,4%, ніж торік.

Як рахували в Інституті?

У розрахунку меню були такі страви: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, напої, хлібобулочні та кондитерські вироби. Ціни на продукти брали у мережах найбільших супермаркетів.

Традиційне "Олів'є"

Тетяна Попович Керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" У 2023 році в Україні зафіксовано зростання цін на інгредієнти для приготування салату "Олів'є".

За словами Попович, ціна традиційного новорічного салату для українського столу вища на 1,5 – 2% цьогоріч. Подорожчали такі продукти:

Ковбаса – ціна за 0,5 кілограма зросла на 15,5%,

– ціна за 0,5 кілограма зросла на 15,5%, Зелений горошок – вартість за 0,5 кілограма збільшилася на 28%,

– вартість за 0,5 кілограма збільшилася на 28%, Солоні огірки – вартість 200 грамів у передсвятковий період теж зросла – 35 – 37 гривень,

– вартість 200 грамів у передсвятковий період теж зросла – 35 – 37 гривень, Вартість картоплі у порівнянні із минулим роком зросла майже втричі – становить приблизно 11 – 13 гривень за кілограм,

у порівнянні із минулим роком зросла майже втричі – становить приблизно 11 – 13 гривень за кілограм, Яйця – в порівнянні із минулим роком на сьогодні нижчі на третину,

– в порівнянні із минулим роком на сьогодні нижчі на третину, Ціна на моркву знизилась за рік вдвічі – коливається від 6,8 – 7,5 гривні за кілограм,

знизилась за рік вдвічі – коливається від 6,8 – 7,5 гривні за кілограм, Ріпчаста цибуля коштує в 1,5 раза дешевше, ніж минулого року – 10 – 11 гривень за кілограм.

За розрахунками Інституту аграрної економіки, салат "Олів’є", йдеться про 3 кілограми продуктів традиційної рецептури, обійдеться у 285,46 гривні.

"Оселедець під шубою"

Через те, що зменшилися ціни на цибулю, моркву і буряк салат "Оселедець під шубою" коштуватиме дешевше цьогоріч.

Юрій Лупенко Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" За 1,5 кілограма продуктів доведеться віддати 133,08 гривні. Це на 1,2% дешевше рівня минулого року.

Яка вартість м'яса та м'ясних продуктів

Тетяна Попович пояснила, що у грудні 2023 року ціни на м'ясо в Україні зазнали підвищення.

Для прикладу, свиняча грудинка продається в середньому за 180 – 190 гривень за кілограм,

продається в середньому за 180 – 190 гривень за кілограм, Лопатка – за 170 гривень за кілограм, а ошийок оцінюється у 190 – 200 гривень за кілограм,

– за 170 гривень за кілограм, а ошийок оцінюється у 190 – 200 гривень за кілограм, Черево коштує близько 180 гривень за кілограм, а ребра – 187 гривень за кілограм,

коштує близько 180 гривень за кілограм, а – 187 гривень за кілограм, Середня вартість 1 кілограма шашлику становить приблизно 200 – 220 гривень.

Загалом ціни на м’ясо зросли на 15 – 20%, залежно від виду,

– зауважує експертка.

В Інституті аграрної економіки повідомили, що м'ясні продукти теж виросли в ціні.

Пів кіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 270 гривень (на 8 % більше проти цін 2023 року),

коштуватиме 270 гривень (на 8 % більше проти цін 2023 року), Підчеревина копчена – 247 гривень (+4,2%),

– 247 гривень (+4,2%), Биток зі свинини свіжий – 260 гривень (+4 %),

М’ясо птиці станом на кінець року залишається найдешевшим поміж видів м'яса. За 1 кілограм філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 159 гривень (зростання ціни на 18,3%),

– йдеться у повідомленні.

Загалом, вартість 2,5 кілограма м’ясних продуктів на новорічному столі складе 936 гривень.

Овочі та фрукти

Вартість овочів на новорічному столі складе в середньому майже 329 гривень, кажуть в Інституті аграрної економіки. Таким чином це на 29% більше, ніж торік.

2 кілограми картоплі коштуватиме цього року 27,8 гривні,

коштуватиме цього року 27,8 гривні, 1 кілограм гриби – 120 гривень, це на 54% дорожче,

– 120 гривень, це на 54% дорожче, Перець солодкий (0,5 кілограма) – 67,19 гривні (+12,9 %),

(0,5 кілограма) – 67,19 гривні (+12,9 %), Огірки свіжі (0,5 кг) – 46 гривень (+32,4 %),

(0,5 кг) – 46 гривень (+32,4 %), 1 кілограм помідорів свіжих – 68 гривень, що на 1,5% дорожче.

За 2 кілограми мандаринів заплатимо 100 гривень,

заплатимо 100 гривень, 1 кілограм бананів обійдеться, в середньому, 59 гривень,

обійдеться, в середньому, 59 гривень, 1 лимон, а це 200 грамів – 11,2 гривні.

Напої та інші продукти

Фрукти коштуватимуть дешевше, ніж овочі на святковому столі. Їхня вартість в середньому обійдеться в 170,2 гривні.

Скільки коштуватиме алкоголь на свято:

Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 літра) – 179 гривень.

(0,75 літра) – 179 гривень. За пляшку бренді "Шабо" 5-річної витримки (0,5 літра) – трохи більше, ніж 210 гривень.

А от безалкогольні напої обійдуться у 119,72 гривні:

За 2 літри соку "Садочок" доведеться заплатити 59,6 гривні,

доведеться заплатити 59,6 гривні, За воду "Моршинська" (1,5 літра) – 20,32 гривні,

(1,5 літра) – 20,32 гривні, За солодку воду "Живчик" (2 літри) – 39,8 гривні.

Інші продукти:

Оселедець (0,5 кілограма філе) обійдеться у 100 гривень,

(0,5 кілограма філе) обійдеться у 100 гривень, Твердий сир (300 грамів) – у 116,66 гривні,

(300 грамів) – у 116,66 гривні, Пачка масла вершкового (200 грамів) – у 72,04 гривні,

вершкового (200 грамів) – у 72,04 гривні, Батон білого хліба коштуватиме 28 гривень,

коштуватиме 28 гривень, Шоколадні цукерки – в середньому 200 гривень за кілограм,

Новорічний стіл може бути ще дорожчим

Як пояснили в Інституті, сім’ям, які зможуть купити делікатеси, новорічний стіл обійдеться дорожче. Йдеться про ікру, червона риба тощо.

Сума зросте ще на близько 525 гривень, і складе

Крім того, вартість бюджетного варіанту новорічного столу для мешканців Києва складе 3 229 гривень. А стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 3 819 гривень.

В цьому році, як і в минулому, зростання вартості новорічного столу однозначно спричинене наслідком воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки й українських сімей, скороченням виробництва, дефіциту та здорожчанням пального, перебоями та ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть і найближчих планах,

– каже Лупенко.

Найбільше це відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації та великого скупчення переселенців. Чимало українців на сьогодні змушені економити на традиційному набору продуктів.