Праздновать Новый год станет дороже: стол обойдется в несколько тысяч

Новый год украинцам влетит в копеечку, ведь цены на продукты, традиционные к праздничному столу, выросли. Следовательно, новогоднее меню обойдется от почти 3 тысяч гривен и больше.

Во сколько обойдется новогодний стол украинской семье

В комментарии 24 Каналу эксперт Татьяна Попович рассказала, что в этом году новогодний стол для украинцев будет стоить больше, чем в прошлом. Все из-за того, что некоторые виды продуктов, таких как мясные изделия, овощи и другие, подорожали.

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Следовательно, по информации от ученых Института аграрной экономики, стоимость новогоднего стола в 2024 году по средним ценам супермаркетов на семью из 4 человек составит 2879,15 гривны.

Как отметил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, в итоге это дороже на 8,4%, чем в прошлом.

Как считали в Институте?

В расчете на меню были такие блюда: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия. Цены на продукты брали в сетях крупнейших супермаркетов.

Традиционное "Оливье"

Татьяна Попович Руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" В 2023 году в Украине был зафиксирован рост цен на ингредиенты для приготовления салата "Оливье".

По словам Попович, цена традиционного новогоднего салата для украинского стола выше на 1,5 – 2%. Подорожали такие продукты:

Колбаса – цена за 0,5 килограмма выросла на 15,5%,

– цена за 0,5 килограмма выросла на 15,5%, Зеленый горошек – стоимость за 0,5 килограмма увеличилась на 28%,

– стоимость за 0,5 килограмма увеличилась на 28%, Соленые огурцы – стоимость 200 граммов в предпраздничный период тоже выросла – 35 – 37 гривен,

– стоимость 200 граммов в предпраздничный период тоже выросла – 35 – 37 гривен, Стоимость картофеля по сравнению с прошлым годом выросла почти в три раза – составляет примерно 11 – 13 гривен за килограмм,

по сравнению с прошлым годом выросла почти в три раза – составляет примерно 11 – 13 гривен за килограмм, Яйца – по сравнению с прошлым годом на сегодняшний день ниже на треть,

– по сравнению с прошлым годом на сегодняшний день ниже на треть, Цена на морковь снизилась за год вдвое – колеблется от 6,8 – 7,5 гривны за килограмм,

снизилась за год вдвое – колеблется от 6,8 – 7,5 гривны за килограмм, Репчатый лук стоит в 1,5 раза дешевле, чем в прошлом году – 10 – 11 гривен за килограмм.

По расчетам Института аграрной экономики, салат "Оливье", речь идет о 3 килограммах продуктов традиционной рецептуры, обойдется в 285,46 гривны.

"Селедка под шубой"

Из-за того, что уменьшились цены на лук, морковь и свеклу салат "Селедка под шубой" будет стоить дешевле в этом году.

Юрий Лупенко Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" За 1,5 кг продуктов придется отдать 133,08 гривны. Это на 1,2% дешевле уровня прошлого года.

Какая стоимость мяса и мясных продуктов

Татьяна Попович пояснила, что в декабре 2023 года цены на мясо в Украине испытали повышение.

Для примера, свиная грудинка продается в среднем за 180 – 190 гривен за килограмм,

продается в среднем за 180 – 190 гривен за килограмм, Лопатка – за 170 гривен за килограмм, а ошеек оценивается в 190 – 200 гривен за килограмм,

– за 170 гривен за килограмм, а ошеек оценивается в 190 – 200 гривен за килограмм, Брюхо стоит около 180 гривен за килограмм, а ребра – 187 гривен за килограмм,

стоит около 180 гривен за килограмм, а – 187 гривен за килограмм, Средняя стоимость 1 кг шашлыка составляет примерно 200 – 220 гривен.

В целом цены на мясо выросли на 15 – 20%, в зависимости от вида,

– замечает эксперт.

В Институте аграрной экономики сообщили, что мясные продукты тоже выросли в цене.

Пол кило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 270 гривен (на 8% больше против цен 2023 года),

будет стоить 270 гривен (на 8% больше против цен 2023 года), Подбрюшина копченая – 247 гривен (+4,2%),

– 247 гривен (+4,2%), Биток из свинины свежий – 260 гривен (+4 %),

Мясо птицы по состоянию на конец года остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 килограмм филе куриного свежего придется заплатить в среднем 159 гривен (рост цены на 18,3%),

– говорится в сообщении.

В общей сложности стоимость 2,5 килограмма мясных продуктов на новогоднем столе составит 936 гривен.

Овощи и фрукты

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем около 329 гривен, говорят в Институте аграрной экономики. Таким образом, это на 29% больше, чем в прошлом.

2 килограмма картофеля будет стоить в этом году 27,8 гривны,

будет стоить в этом году 27,8 гривны, 1 килограмм грибы – 120 гривен, это на 54% дороже,

– 120 гривен, это на 54% дороже, Перец сладкий (0,5 килограмма) – 67,19 гривны (+12,9 %),

(0,5 килограмма) – 67,19 гривны (+12,9 %), Огурцы свежие (0,5 кг) – 46 гривен (+32,4 %),

(0,5 кг) – 46 гривен (+32,4 %), 1 килограмм помидоров свежих – 68 гривен, что на 1,5% дороже.

За 2 килограмма мандаринов заплатим 100 гривен,

заплатим 100 гривен, 1 килограмм бананов обойдется, в среднем, 59 гривен,

обойдется, в среднем, 59 гривен, 1 лимон, а это 200 граммов – 11,2 гривны.

Напитки и другие продукты

Фрукты будут стоить дешевле овощей на праздничном столе. Их стоимость в среднем обойдется в 170,2 гривны.

Сколько будет стоить алкоголь на праздник:

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 литра) – 179 гривен.

(0,75 литра) – 179 гривен. За бутылку бренди "Шабо" 5-летней выдержки (0,5 литра) – чуть больше 210 гривен.

А вот безалкогольные напитки обойдутся в 119,72 гривны:

За 2 литра сока "Садочок" придется заплатить 59,6 гривны,

придется заплатить 59,6 гривны, За воду "Моршинская" (1,5 литра) – 20,32 гривны,

(1,5 литра) – 20,32 гривны, За сладкую воду "Живчик" (2 литра) – 39,8 гривны.

Другие продукты:

Сельдь (0,5 килограмма филе) обойдется в 100 гривен,

(0,5 килограмма филе) обойдется в 100 гривен, Твердый сыр (300 граммов) – в 116,66 гривны,

(300 граммов) – в 116,66 гривны, Пачка масла сливочного (200 граммов) – в 72,04 гривны,

сливочного (200 граммов) – в 72,04 гривны, Батон белого хлеба будет стоить 28 гривен,

будет стоить 28 гривен, Шоколадные конфеты – в среднем 200 гривен за килограмм,

Новогодний стол может быть еще дороже

Как пояснили в Институте, семьям, которые смогут купить деликатесы, новогодний стол обойдется дороже. Речь идет об икре, красной рыбе и т.д.

Сумма вырастет еще на около 525 гривен, и составит

Кроме того, стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для жителей Киева составит 3229 гривен. А стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 3819 гривен.

В этом году, как и в прошлом, рост стоимости новогоднего стола однозначно вызван следствием военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дефицита и удорожания топлива, перебоями и усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах,

– говорит Лупенко.

Более всего это ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации и большого скопления переселенцев. Многие украинцы сегодня вынуждены экономить на традиционном наборе продуктов.