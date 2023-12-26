Во сколько обойдется новогодний стол украинской семье
В комментарии 24 Каналу эксперт Татьяна Попович рассказала, что в этом году новогодний стол для украинцев будет стоить больше, чем в прошлом. Все из-за того, что некоторые виды продуктов, таких как мясные изделия, овощи и другие, подорожали.
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Следовательно, по информации от ученых Института аграрной экономики, стоимость новогоднего стола в 2024 году по средним ценам супермаркетов на семью из 4 человек составит 2879,15 гривны.
Как отметил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, в итоге это дороже на 8,4%, чем в прошлом.
Традиционное "Оливье"
В 2023 году в Украине был зафиксирован рост цен на ингредиенты для приготовления салата "Оливье".
По словам Попович, цена традиционного новогоднего салата для украинского стола выше на 1,5 – 2%. Подорожали такие продукты:
- Колбаса – цена за 0,5 килограмма выросла на 15,5%,
- Зеленый горошек – стоимость за 0,5 килограмма увеличилась на 28%,
- Соленые огурцы – стоимость 200 граммов в предпраздничный период тоже выросла – 35 – 37 гривен,
- Стоимость картофеля по сравнению с прошлым годом выросла почти в три раза – составляет примерно 11 – 13 гривен за килограмм,
- Яйца – по сравнению с прошлым годом на сегодняшний день ниже на треть,
- Цена на морковь снизилась за год вдвое – колеблется от 6,8 – 7,5 гривны за килограмм,
- Репчатый лук стоит в 1,5 раза дешевле, чем в прошлом году – 10 – 11 гривен за килограмм.
По расчетам Института аграрной экономики, салат "Оливье", речь идет о 3 килограммах продуктов традиционной рецептуры, обойдется в 285,46 гривны.
"Селедка под шубой"
Из-за того, что уменьшились цены на лук, морковь и свеклу салат "Селедка под шубой" будет стоить дешевле в этом году.
За 1,5 кг продуктов придется отдать 133,08 гривны. Это на 1,2% дешевле уровня прошлого года.
Какая стоимость мяса и мясных продуктов
Татьяна Попович пояснила, что в декабре 2023 года цены на мясо в Украине испытали повышение.
- Для примера, свиная грудинка продается в среднем за 180 – 190 гривен за килограмм,
- Лопатка – за 170 гривен за килограмм, а ошеек оценивается в 190 – 200 гривен за килограмм,
- Брюхо стоит около 180 гривен за килограмм, а ребра – 187 гривен за килограмм,
- Средняя стоимость 1 кг шашлыка составляет примерно 200 – 220 гривен.
В целом цены на мясо выросли на 15 – 20%, в зависимости от вида,
– замечает эксперт.
В Институте аграрной экономики сообщили, что мясные продукты тоже выросли в цене.
- Пол кило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 270 гривен (на 8% больше против цен 2023 года),
- Подбрюшина копченая – 247 гривен (+4,2%),
- Биток из свинины свежий – 260 гривен (+4 %),
Мясо птицы по состоянию на конец года остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 килограмм филе куриного свежего придется заплатить в среднем 159 гривен (рост цены на 18,3%),
– говорится в сообщении.
В общей сложности стоимость 2,5 килограмма мясных продуктов на новогоднем столе составит 936 гривен.
Овощи и фрукты
Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем около 329 гривен, говорят в Институте аграрной экономики. Таким образом, это на 29% больше, чем в прошлом.
- 2 килограмма картофеля будет стоить в этом году 27,8 гривны,
- 1 килограмм грибы – 120 гривен, это на 54% дороже,
- Перец сладкий (0,5 килограмма) – 67,19 гривны (+12,9 %),
- Огурцы свежие (0,5 кг) – 46 гривен (+32,4 %),
- 1 килограмм помидоров свежих – 68 гривен, что на 1,5% дороже.
- За 2 килограмма мандаринов заплатим 100 гривен,
- 1 килограмм бананов обойдется, в среднем, 59 гривен,
- 1 лимон, а это 200 граммов – 11,2 гривны.
Напитки и другие продукты
Сколько будет стоить алкоголь на праздник:
- Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 литра) – 179 гривен.
- За бутылку бренди "Шабо" 5-летней выдержки (0,5 литра) – чуть больше 210 гривен.
А вот безалкогольные напитки обойдутся в 119,72 гривны:
- За 2 литра сока "Садочок" придется заплатить 59,6 гривны,
- За воду "Моршинская" (1,5 литра) – 20,32 гривны,
- За сладкую воду "Живчик" (2 литра) – 39,8 гривны.
Другие продукты:
- Сельдь (0,5 килограмма филе) обойдется в 100 гривен,
- Твердый сыр (300 граммов) – в 116,66 гривны,
- Пачка масла сливочного (200 граммов) – в 72,04 гривны,
- Батон белого хлеба будет стоить 28 гривен,
- Шоколадные конфеты – в среднем 200 гривен за килограмм,
Новогодний стол может быть еще дороже
Как пояснили в Институте, семьям, которые смогут купить деликатесы, новогодний стол обойдется дороже. Речь идет об икре, красной рыбе и т.д.
Кроме того, стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для жителей Киева составит 3229 гривен. А стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 3819 гривен.
В этом году, как и в прошлом, рост стоимости новогоднего стола однозначно вызван следствием военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дефицита и удорожания топлива, перебоями и усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах,
– говорит Лупенко.