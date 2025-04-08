Усе російське стане українським: яке рішення може ухвалити уряд

У РНБО ухвалили рішення про примусове вилучення майна, що належить Росії. Йдеться, зокрема і про те, яке перебуває у власності резидентів.

Яке майно Росії буде вилучено

Кабмін уже підготував проєкт Указу Президента, яким рішення РНБО буде введено в дію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олексія Гончаренка.

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Олексій Гончаренко Президент Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції, біженців та переміщених осіб Кабмін підготував проєкт Указу Президента, яким вводиться в дію рішення РНБО про примусове вилучення в Україні об'єктів власності Росії та її резидентів.

Як каже Гончаренко, йдеться саме про 1 592 вагони, які перебувають у власності компаній, що пов'язані з Росією. Всі вони будуть передані державі. При цьому, не відбуватиметься жодної компенсації.

Зверніть увагу! Надалі ці вагони мають бути закріплені за Укрзалізницею.