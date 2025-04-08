Яке майно Росії буде вилучено
Кабмін уже підготував проєкт Указу Президента, яким рішення РНБО буде введено в дію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Олексія Гончаренка.
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Кабмін підготував проєкт Указу Президента, яким вводиться в дію рішення РНБО про примусове вилучення в Україні об'єктів власності Росії та її резидентів.
Як каже Гончаренко, йдеться саме про 1 592 вагони, які перебувають у власності компаній, що пов'язані з Росією. Всі вони будуть передані державі. При цьому, не відбуватиметься жодної компенсації.
Зверніть увагу! Надалі ці вагони мають бути закріплені за Укрзалізницею.