Скільки в Польщі коштує 100 доларів
9 жовтня 2024, 15:15Читать новость на русском
Джерело:"Мінфін"
Курс валют може відрізнятися залежно від фінансової установи, де відбувається обмін. На це значення також впливає ситуація на валютному ринку.
За скільки злотих можна купити 1 долар
За даними "Мінфіну", станом на 9 жовтня, середній курс в банках складає 3,856 злотих за долар. В обмінних пунктах валюта дещо дорожча. В середньому, вартість 1 долару в обмінниках становить 3,886 злотих.
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Курс також залежить від обраної платіжної системи:
- Visa пропонує курс 3,915 злотих за долар;
- у Mastercard курс складає 3,919 злотих за долар.
Протягом останнього місяця курс злотого до долара майже не зазнав змін. А от за рік різниця разюча:
- 9 жовтня 2023 року середній курс у банках складав – 4,26 злотих за долар;
- у цей же період в обмінниках – 4,31 злотого за долар.
Скільки коштує купити 100 доларів за злоті сьогодні
- у банках доведеться витратити в середньому 385,6 злотих;
- в обмінниках – 388,6 злотих.