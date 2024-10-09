За скільки злотих можна купити 1 долар

За даними "Мінфіну", станом на 9 жовтня, середній курс в банках складає 3,856 злотих за долар. В обмінних пунктах валюта дещо дорожча. В середньому, вартість 1 долару в обмінниках становить 3,886 злотих.

Читайте також Економіка стане пріоритетним питанням на президентських виборах у США

Курс також залежить від обраної платіжної системи:

Visa пропонує курс 3,915 злотих за долар;

у Mastercard курс складає 3,919 злотих за долар.

Протягом останнього місяця курс злотого до долара майже не зазнав змін. А от за рік різниця разюча:

9 жовтня 2023 року середній курс у банках складав – 4,26 злотих за долар;

у цей же період в обмінниках – 4,31 злотого за долар.

Скільки коштує купити 100 доларів за злоті сьогодні