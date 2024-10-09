За сколько злотых можно купить 1 доллар
По данным "Минфина", по состоянию на 9 октября, средний курс в банках составляет 3,856 злотых за доллар. В обменных пунктах валюта несколько дороже. В среднем, стоимость 1 доллара в обменниках составляет 3,886 злотых.
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Курс также зависит от выбранной платежной системы:
- Visa предлагает курс 3,915 злотых за доллар;
- в Mastercard курс составляет 3,919 злотых за доллар.
В течение последнего месяца курс злотого к доллару почти не претерпел изменений. А вот за год разница поразительная:
- 9 октября 2023 года средний курс в банках составлял – 4,26 злотых за доллар;
- в этот же период в обменниках – 4,31 злотого за доллар.
Сколько стоит купить 100 долларов за злотые сегодня
- в банках придется потратить в среднем 385,6 злотых;
- в обменниках – 388,6 злотых.