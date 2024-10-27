Чи будуть тарифи рости в ціні наступного року

Чимало експертів зауважують, що ймовірність того, що тарифи для населення зростуть, доволі висока. Одні зауважують, що це прописано у зобов'язаннях України перед МВФ, а інші – що органи місцевого самоврядування будуть вимушені змінювати тарифи для підприємств через фінансові труднощі.

Що буде з тарифами наступного року

Як розповів 24 Каналу експерт Олег Попенко, наступного року варто очікувати збільшення цін на тарифи, адже це зазначено у меморандумі МВФ.

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Зверніть увагу! У Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ йдеться про те, що уряд України зобов'язується додатково підвищити тарифи. Водночас Мінфін України резюмує: оновлений Меморандум МВФ не передбачає зобов'язання щодо підвищення тарифів на енергоносії, однак такий крок справді можливий за умови достатнього фінансування програми субсидій.

Олег Попенко Експерт з житлово-комунальних послуг Я очікую в наступному році підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду й на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення.

Ще одна проблема – компенсація різниці

Річ у тім, що за словами експерта Олександра Слобожана, з якими він поділився з 24 Каналом, якщо уряд України не виконає зобов'язання щодо компенсації різниці в тарифах для підприємств тепло- й водопостачання, то органи місцевого самоврядування будуть вимушені підіймати тарифи.

Загалом, на тариф для підприємств впливає вартість газу, вартість електрики, заробітна плата та обов'язкові платежі.

Олександр Слобожан Виконавчий директор Асоціації міст України По-перше, електроенергія за ці роки, навіть в умовах воєнного стану, вже зросла в декілька разів. І це є видатками підприємств, які зобов'язані витрачати кошти, бо інакше їм відключать електрику. Другий момент, це вартість газу. Для населення ціна пільгова, але вартість, по якій муніципалітети купляють газ, набагато вища, ніж той тариф, що платить населення.

Зверніть увагу! Для частини теплопостачальних підприємств тарифи на послуги з постачання теплової енергії встановлюються НКРЕКП, а для інших суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання – місцевими органами влади.