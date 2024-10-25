Чи готова Україна до зими

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає 24 Канал.

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За словами Миколи Колісника, на сьогодні запаси сформовані на належному рівні, які допомагають збалансувати енергосистему.

Він також додав, що активно розвивається власна генерація на соціальних об'єктах, зокрема у школах та лікарнях.

Микола Колісник Заступник міністра енергетики України Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими й ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону.

Окрім цього, до країни завезено велику кількість генераторів, що працюють на бензині, дизельному пальному та газі.

Нагадаємо! Нещодавно президент США повідомив, що на Україну очікує непроста зима, і закликав партнерів активізувати допомогу. Джо Байден наголосив на необхідності посиленої підтримки для забезпечення стабільності в Україні. Українська сторона також попереджає, що Росія планує нові атаки на об’єкти ядерної енергетики цієї зими. Для захисту від таких загроз потрібна значна підтримка з боку союзників.