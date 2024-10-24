Чому ціни на дизель і бензин падають

Ціни на бензин на АЗС знизилися на 2 гривні за літр, а на дизельне пальне – на 1 гривню, повідомляє "РБК-Україна".

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Середня вартість бензину А-95 наразі складає 55,75 гривні за літр, а дизельного пального – 51,95 гривні.

Директор Консалтингової групи Сергій Куюн пояснив, що на зниження цін вплинули різні фактори.

Ціни знизилися через зменшення закупівельної вартості та завершення періоду активного споживання, що змушує трейдерів стимулювати продажі,

– зазначив він.

Зниження закупівельних цін стало наслідком падіння вартості нафти, яке спостерігається останніми місяцями через збільшення видобутку та зменшення попиту з боку Китаю.

Які ціни на пальне зараз