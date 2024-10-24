Почему цены на дизель и бензин падают

Цены на бензин на АЗС снизились на 2 гривны за литр, а на дизельное топливо – на 1 гривну, сообщает "РБК-Украина".

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Средняя стоимость бензина А-95 сейчас составляет 55,75 гривны за литр, а дизельного топлива – 51,95 гривны.

Директор Консалтинговой группы Сергей Куюн объяснил, что на снижение цен повлияли различные факторы.

Цены снизились из-за уменьшения закупочной стоимости и завершения периода активного потребления, что заставляет трейдеров стимулировать продажи,

– отметил он.

Снижение закупочных цен стало следствием падения стоимости нефти, которое наблюдается в последние месяцы из-за увеличения добычи и уменьшения спроса со стороны Китая.

Какие цены на топливо сейчас