Готова ли Украина к зиме

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает 24 Канал.

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По словам Николая Колесника, на сегодня запасы сформированы на должном уровне, которые помогают сбалансировать энергосистему.

Он также добавил, что активно развивается собственная генерация на социальных объектах, в частности в школах и больницах.

Николай Колесник Заместитель министра энергетики Украины Для всех этих групп потребителей на сегодня сформирован достаточный уровень запасов для того, чтобы в течение зимы и цены не колебались, и мы видели четкую уверенность в возможности прохождения стабильного отопительного сезона.

Кроме этого, в страну завезено большое количество генераторов, работающих на бензине, дизельном топливе и газе.

Напомним! Недавно президент США сообщил, что Украину ожидает непростая зима, и призвал партнеров активизировать помощь. Джо Байден отметил необходимость усиленной поддержки для обеспечения стабильности в Украине. Украинская сторона также предупреждает, что Россия планирует новые атаки на объекты ядерной энергетики этой зимой. Для защиты от таких угроз нужна значительная поддержка со стороны союзников.