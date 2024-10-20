Украина также предупреждает, что Россия готовится к новым ударам по объектам ядерной энергетики зимой. Для отражения атак нам необходима большая поддержка союзников. Что может облегчить прохождение зимы для Украины, 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Как партнеры могут помочь Украине зимой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что Украину и партнеров ждет тяжелая зима. Он объявил, что союзники по НАТО должны обеспечивать поддержку Украины, пока она не достигнет справедливого и устойчивого мира.

У нас есть определенное полугодовое видение развития событий, в частности ситуации на линии фронта, и мы соответственно запрашиваем у союзников то или иное количество военной или финансовой помощи. Исходя из этих задач, продолжается работа с нашими партнерами по увеличению помощи, а также прикрытие от тех проблем, которые нам могут создать враги,

– отметил Роман Свитан.

Собственно, говорится не только о России, но и о ее партнерах: Северной Корее, Иране и Китае.

"Эта ось зла, Байден прав, зимой будет пытаться создать нам невыносимые условия введение боевых действий. Россияне, террористы в чистом виде, имеют геноцидную задачу. Они будут создавать проблемы на фронте, пытаясь нажать на гражданских. Уничтожать нашу инфраструктуру, энергетику и тому подобное. Поэтому Байден и просит пул стран НАТО интенсифицировать помощь Украине", – объяснил военный эксперт.

Особенно в зимний период все жизнеобеспечение держится на энергетике. Защитить ее возможно благодаря двум механизмам:

увеличению количества ПВО;

получения разрешения на дальнобойные удары по России.

Если Украина сможет уничтожать те пусковые установки, склады и дальнобойные средства поражения России еще на земле, то возможностей у нее будет гораздо меньше.