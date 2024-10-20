Україна також попереджає, що Росія готується до нових ударів по об'єктах ядерної енергетики взимку. Для відбиття атак нам необхідна більша підтримка союзників. Що може полегшити проходження зими для України, 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Як партнери можуть допомогти Україні взимку

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав, що на Україну та партнерів чекає важка зима. Він оголосив, що союзники по НАТО мають забезпечувати підтримку України, доки вона не досягне справедливого та стійкого миру.

У нас є певне піврічне бачення розвитку подій, зокрема ситуації на лінії фронту, і ми відповідно запрошуємо у союзників ту чи іншу кількість військової або фінансової допомоги. Виходячи з цих завдань, триває робота з нашими партнерами щодо збільшення допомоги, а також прикриття від тих проблем, які нам можуть створити вороги,

– зазначив Роман Світан.

Власне, мовиться не лише про Росію, але й про її партнерів: Північну Корею, Іран та Китай.

"Ця вісь зла, Байден має рацію, взимку намагатиметься створити нам нестерпні умови введення бойових дій. Росіяни, терористи у чистому вигляді, мають геноцидне завдання. Вони створюватимуть проблеми на фронті, намагаючись натиснути на цивільних. Знищуватимуть нашу інфраструктуру, енергетику тощо. Тому Байден і просить пул країн НАТО інтенсифікувати допомогу Україні", – пояснив військовий експерт.

Особливо у зимовий період все життєзабезпечення тримається на енергетиці. Захистити її можливо завдяки двом механізмам:

збільшенню кількості ППО;

отримання дозволу на далекобійні удари по Росії.

Якщо Україна зможе знищувати ті пускові установки, склади та далекобійні засоби ураження Росії ще на землі, то можливостей у неї буде набагато менше.