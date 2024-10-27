Что будет с тарифами в следующем году

Как рассказал 24 Каналу эксперт Олег Попенко, в следующем году стоит ожидать увеличения цен на тарифы, ведь это указано в меморандуме МВФ.

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Обратите внимание! В Меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ говорится о том, что правительство Украины обязуется дополнительно повысить тарифы. В то же время Минфин Украины резюмирует: обновленный Меморандум МВФ не предусматривает обязательства по повышению тарифов на энергоносители, однако такой шаг действительно возможен при условии достаточного финансирования программы субсидий.

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Я ожидаю в следующем году поднятия тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения.

Еще одна проблема – компенсация разницы

Дело в том, что по словам эксперта Александра Слобожана, с которыми он поделился с 24 Каналом, если правительство Украины не выполнит обязательства по компенсации разницы в тарифах для предприятий тепло- и водоснабжения, то органы местного самоуправления будут вынуждены поднимать тарифы.

В общем, на тариф для предприятий влияет стоимость газа, стоимость электричества, заработная плата и обязательные платежи.

Александр Слобожан Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Во-первых, электроэнергия за эти годы, даже в условиях военного положения, уже выросла в несколько раз. И это расходы предприятий, которые обязаны тратить средства, потому что иначе им отключат электричество. Второй момент, это стоимость газа. Для населения цена льготная, но стоимость, по которой муниципалитеты покупают газ, гораздо выше, чем тот тариф, что платит население.

Обратите внимание! Для части теплоснабжающих предприятий тарифы на услуги по поставке тепловой энергии устанавливаются НКРЕКП, а для других субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения – местными органами власти.