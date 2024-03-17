Мобілізація, оподаткування чи розкриття банківської таємниці: причини зменшення депозитів
Українці почали частіше знімати кошти із банківських рахунків. Як виявилося бити на сполох щодо цієї ситуації поки не варто, адже є чимало факторів, що могли вплинути на це лише тимчасово.
Що впливає на рішення українці знімати гроші з рахунків
Як розповів Ілля Несходовський 24 Каналу, на бажання людей продовжувати свої депозити в банках можуть впливати деякі ініціативи уряду.
Читайте також Нова пропозиція від ЄС: Україні можуть надати 27 мільярдів євро прибутку від російських активівНагадуємо, що від початку цього року кількість депозитів у нацвалюті почала скорочуватися. Такий суттєвий спад відбувся вперше від початку повномасштабної війни.
- Новий законопроєкт про мобілізацію
Згідно із законопроєктом щодо мобілізації, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) зможуть накладати обмеження на ухилянтів – це накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках, обмеження на виїзд за кордон, обмеження прав на керування автомобілем тощо.Важливо! Законопроєкт ще не прийняли, а голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев заявляє, що блокування рахунків не відбудеться.
- Оподаткування усіх карткових переказів
Відповідно до Національної стратегії доходів до 2030 року, директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив, що цей документ передбачає оподаткування переказів з картки на картку за ставкою аж 18%.
Але в Мінфіні швидко спростували це. Там повідомили, що у тексті стратегії відсутні будь-які слова про надходження на картку фізособи.
- Зміни щодо правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці
Про такі зміни ще у лютому заявили у Нацбанку. Згідно з ними можливий доступ податкової до повних номерів банківських карток українців та операцій по них.
Як це працює:
- особа, яка має рахунок в банку, буде повністю ідентифікована,
- таким чином, звідки отримує особа кошти та куди їх переказує буде відомо.
Крім того, подібні ініціативи керуються виключно десятиліттями криз, постійними приховуваннями доходів та нестабільною тактикою щодо переводу гривні у валюту.
- Динаміка на валютному ринку
За словами Іллі Несходовського, зараз відбувається деяке послаблення гривні. Такі події населення сприймає як ризики.
Відтак виходячи з цього, а саме те, що послаблення є довгостроковим, а девальвація може бути більша, ніж, наприклад, ставки за депозитами, люди просто вклали кошти у валюту,
– пояснює він.
Економіст каже, що на сьогодні відтік депозитів – це все-таки тимчасове відхилення від стабільної ситуації.