Мобілізація, оподаткування чи розкриття банківської таємниці: причини зменшення депозитів

Українці почали частіше знімати кошти із банківських рахунків. Як виявилося бити на сполох щодо цієї ситуації поки не варто, адже є чимало факторів, що могли вплинути на це лише тимчасово.

Що впливає на рішення українці знімати гроші з рахунків

Як розповів Ілля Несходовський 24 Каналу, на бажання людей продовжувати свої депозити в банках можуть впливати деякі ініціативи уряду.

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Новий законопроєкт про мобілізацію

що від початку цього року кількість депозитів у нацвалюті почала скорочуватися. Такий суттєвий спад відбувся вперше від початку повномасштабної війни.

Згідно із законопроєктом щодо мобілізації, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) зможуть накладати обмеження на ухилянтів – це накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках, обмеження на виїзд за кордон, обмеження прав на керування автомобілем тощо.

Оподаткування усіх карткових переказів

Законопроєкт ще не прийняли, а голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев заявляє, що блокування рахунків не відбудеться.

Відповідно до Національної стратегії доходів до 2030 року, директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін заявив, що цей документ передбачає оподаткування переказів з картки на картку за ставкою аж 18%.

Але в Мінфіні швидко спростували це. Там повідомили, що у тексті стратегії відсутні будь-які слова про надходження на картку фізособи.

Зміни щодо правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

Про такі зміни ще у лютому заявили у Нацбанку. Згідно з ними можливий доступ податкової до повних номерів банківських карток українців та операцій по них.

Як це працює:

особа, яка має рахунок в банку, буде повністю ідентифікована,

таким чином, звідки отримує особа кошти та куди їх переказує буде відомо.

що в Нацбанку заявили, що

Крім того, подібні ініціативи керуються виключно десятиліттями криз, постійними приховуваннями доходів та нестабільною тактикою щодо переводу гривні у валюту.

Динаміка на валютному ринку

За словами Іллі Несходовського, зараз відбувається деяке послаблення гривні. Такі події населення сприймає як ризики.

Відтак виходячи з цього, а саме те, що послаблення є довгостроковим, а девальвація може бути більша, ніж, наприклад, ставки за депозитами, люди просто вклали кошти у валюту,

– пояснює він.

Економіст каже, що на сьогодні відтік депозитів – це все-таки тимчасове відхилення від стабільної ситуації.