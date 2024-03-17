Что влияет на решение украинцы снимать деньги со счетов

Как рассказал Илья Несходовский 24 Каналу, на желание людей продолжать свои депозиты в банках могут влиять некоторые инициативы правительства.

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Напоминаем, что с начала этого года количество депозитов в нацвалюте начало сокращаться. Такой существенный спад произошел впервые с начала полномасштабной войны.

Новый законопроект о мобилизации

Согласно законопроектом о мобилизации, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) смогут накладывать ограничения на уклонистов – это наложение ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках, ограничения на выезд за границу, ограничения прав на управление автомобилем и тому подобное.

Важно! Законопроект еще не приняли, а глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев заявляет, что блокировка счетов не произойдет.

Налогообложение всех карточных переводов

В соответствии с Национальной стратегии доходов до 2030 года, директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил, что этот документ предусматривает налогообложение переводов с карты на карту по ставке аж 18%.

Но в Минфине быстро опровергли это. Там сообщили, что в тексте стратегии отсутствуют какие-либо слова о поступлении на карту физлица.

Изменения относительно правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны

О таких изменениях еще в феврале заявили в Нацбанке. Согласно им возможен доступ налоговой к полным номерам банковских карт украинцев и операций по ним.

Как это работает:

лицо, которое имеет счет в банке, будет полностью идентифицировано,

таким образом, откуда получает лицо средства и куда их переводит будет известно.

Напоминаем, что в Нацбанке заявили, что это лишь планы, которые регулятор выдвинул на обсуждение.

Кроме того, подобные инициативы руководствуются исключительно десятилетиями кризисов, постоянными сокрытиями доходов и нестабильной тактикой по переводу гривны в валюту.

Динамика на валютном рынке

По словам Ильи Несходовского, сейчас происходит некоторое ослабление гривны. Такие события население воспринимает как риски.

Поэтому исходя из этого, а именно то, что ослабление является долгосрочным, а девальвация может быть больше, чем, например, ставки по депозитам, люди просто вложили средства в валюту,

– объясняет он.

Экономист говорит, что на сегодня отток депозитов – это все-таки временное отклонение от стабильной ситуации.