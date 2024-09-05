Чи передбачені доплати до пенсії після досягнення 65 років
5 вересня 2024, 18:15Читать новость на русском
Після виходу на пенсію українці можуть розраховувати на додаткові виплати від держави. Зокрема, на надбавки та доплати до основної пенсії.
Доплати після 65 років
Пенсіонери, які досягли 65 років і мають понад 30 років страхового стажу, гарантовано отримуватимуть пенсію не менше 40% від мінімальної заробітної плати.
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Зараз мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень, тому мінімальна пенсія має бути 3 200 гривень. Однак, фактично вона складає 3 370 гривень.
Важливо! Якщо пенсія становить менше 40% від мінімальної зарплати, особі автоматично призначають доплату.
Доплати за віком
Особи, які досягли 70 років, починають отримувати додаткові виплати за віком:
- Від 70 до 74 років – додатково 300 гривень.
- Від 75 до 79 років – додатково 456 гривень.
- Від 80 років – додатково 570 гривень.