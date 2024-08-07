Будьте уважні: такими гривнями більше не можна розраховуватись

НБУ вивів деякі гривні з обігу. Їх уже не можна використовувати як засіб розрахунку. Однак, викидати такі банкноти не варто, їх можна обміняти.

Які купюри вилучають

НБУ займається вилученням гривень, які були випущені до 2003 року. Йдеться як про гривневі банкноти, так і монети.

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Це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот і монет гривні, спрямованого на підвищення захисту та якості грошей і спрощення готівкових розрахунків,

– повідомляє НБУ.

Вилученню підлягають:

банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень;

монети – 1, 2, 5, 25 копійок.

Монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування,

– йдеться у повідомленні НБУ.