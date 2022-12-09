Багато країн допомагають Україні по-тихому: хто вони

Багато країн зголосились допомогти Україні та підтримати її під час повномасштабної війни. Деякі це роблять відкрито, звітуючи про це в офіційних джерелах, а хтось допомагає, однак робить це не афішуючи.

Кільський інститут світової економіки проаналізував та оцінив як різні країни допомагають Україні, сформувавши Індекс прозорості даних.

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Індекс прозорості сформували за п'ятьма серед яких враховувалось:

чи є офіційна інформація про державну допомогу Україні,

чи загальна сума підтримки України надається урядом,

грошова оцінка підтримки,

про яку кількість передання військових одиниць офіційно відомо.

Зауважимо, що відсоткові частки для кожної з проаналізованих країн розраховувались окремо. Також під час аналізу одиниця позначала, як відповідь так, а нуль відповідно ні.

Які країни допомагають не афішуючи

Португалію та Болгарію Кільський інститут світової економіки оцінив, як країни, котрі найбільше по-тихому допомагають Україні. Відтак з 5 можливих балів країни набрали лише 1.3.

Також не афішують свою підтримку Іспанія та Греція які оцінили лише у 1.4 та 1.5. Менше ніж 2 бали набрали ще 1.7 та 1.8.

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Які країни відкрито допомагають Україні

Швейцарія очолила рейтинг, як країна, котра найбільш відкрито допомагає Україні. В інституті її оцінили в максимальних п'ять з п'яти балів. Лише на 0.3 бала відстає від неї Швеція та на 0.4 Німеччина з Австралією, котрі оцінив Кільський інститут світової економіки у 4.6 бала.

Також більш як у 4 бали оцінили такі країни як: Фінляндія, Канада, Нідерланди, Нову Зеландію та Ірландію.

До слова, цікаво, що обіцяна фінансова та гуманітарна допомога ЄС вперше перевищила США. Країни та інституції ЄС зобов’язалися надати майже 52 мільярди євро проти 48 мільярдів євро США.