Безліч країн допомагають Україні по-тихому: є припущення, хто вони
Чимало держав, до прикладу, США та країни Євросоюзу, надали України багато військової та фінансової допомоги. Однак, деякі країни не афішували свою підтримку. Так, низка країн навіть не має вебсайту з інформацією про допомогу Україні.
За даними Кільського інституту, найменше відомостей про допомогу є від таких країн, як Польща, Румунія, Греція, Іспанія та Португалія.
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Для розрахунку індексу прозорості постачань допомоги аналітики використовують дані про наявність:
- вебсайту;
- загальної суми допомоги;
- інформації про вартість обладнання (частка);
- державної інформації щодо окремих одиниць техніки (частка);
- кількість відомого військового обладнання (частка)
Тобто, наприклад, Польща, як підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, теоретично може передавати набагато більше зброї, ніж обговорюється в публічній площині.
Найбільше відомостей про передачу допомоги надає Швейцарія, Данія, Сполучені Штати, Швеція та Нідерланди.
Яка країна допомагає найбільше
- Протягом усього 2022 року США були лідерами з підтримки України. Але у листопаді їх нарешті обігнав Євросоюз, який пообіцяв надати Україні 51,8 мільярда євро. США ж пообіцяли 47,8 мільярда євро.
- При цьому, між обіцяними та здійсненими виплатами країн досить велика різниця. Наприклад, країни ЄС передали близько 42% обіцяної допомоги, а США – 48%.