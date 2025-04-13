Будьте обережні: де найчастіше збувають фальшиві банкноти

Фальшивомонетники адаптувалися до війни в Україні. Про це свідчить статистика НБУ, відносно кількості фальшивих купюр, які "в обороті" зараз.

Де найчастіше збувають фальшиві купюри

Найчастіше підробні гроші збуваються у точках, де найбільше поширена готівка. Йдеться, зокрема про супермаркети та заклади швидкого харчування, пише 24 Канал.

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Також доволі часто підробки збувають у транспорті та навіть у банкоматах. Маються на увазі пристрої, що приймають готівку.

Зауважте! Статистика показує, що в Україні також доволі часто зустрічаються підробки доларів та євро.

Згідно зі статистикою НБУ, зараз найчастіше підроблюють такі банкноти:

які мають номінал 500 гривень – зразок 2006 року;

200 гривень – зразок 2007 року;

100 гривень – зразок 2005 року.



Які гривневі купюри найчастіше підроблюють зараз / Інфографіка НБУ

Зверніть увагу! Банки постійно посилюють захист купюр. Попри це, шахраям інколи вдається обходити цю систему.