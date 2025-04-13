Где чаще всего сбывают фальшивые купюры

Чаще всего поддельные деньги сбываются в точках, где больше всего распространена наличность. Речь идет, частности о супермаркетах и заведениях быстрого питания, пишет 24 Канал.

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Также довольно часто подделки сбывают в транспорте и даже в банкоматах. Имеются в виду устройства, принимающие наличные.

Заметьте! Статистика показывает, что в Украине также довольно часто встречаются подделки долларов и евро.

Согласно статистике НБУ, сейчас чаще всего подделывают такие банкноты:

которые имеют номинал 500 гривен – образец 2006 года;

200 гривен – образец 2007 года;

100 гривен – образец 2005 года.



Какие гривневые купюры чаще всего подделывают сейчас / Инфографика НБУ

Обратите внимание! Банки постоянно усиливают защиту купюр. Несмотря на это, мошенникам иногда удается обходить эту систему.